«Mam»: Moselaner covert die größten Hits von Elvis Presley

Es ist die Geschichte einer Gruppe von Freunden, die durch die Musik zusammengefunden hat. Initiator war Mohammad-Ali Beikbaghban, alias «Mam», der neben seiner Leidenschaft für die Medizin auch ein bekennender Fan von Elvis Presley ist – und das schon von Kindesbeinen an. Der Arzt aus dem Département Moselle, der in Freyming-Merlebach praktiziert, entdeckte seinen Faible für den King of Rock'n'Roll im Alter von zwölf Jahren, als ihm einer seiner Freunde eine LP der amerikanischen Legende schenkte. Zu diesem Zeitpunkt lebte Elvis Presley bereits nicht mehr.