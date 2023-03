Fährbetrieb eingestellt: Moselfähre soll nach Havarie diese Woche repariert werden

Nach einer Havarie auf der Mosel soll der Fährbetrieb zwischen Wasserbillig und Oberbillig (Kreis Trier-Saarburg) voraussichtlich Anfang nächster Woche wieder anlaufen. Man sei zuversichtlich, die bei dem Schiffsunfall beschädigte Autofähre in dieser Woche reparieren zu können, sagte der Oberbilliger Ortsbürgermeister Andreas Beiling am Mittwoch. Der Schaden sei «überschaubar».

Die vollelektrische Solarfähre «Sankta Maria II» war am Dienstag auf der Überfahrt mit einem Gütermotorschiff kollidiert. Dabei sei «die Festmachvorrichtung» vorne an der Fähre, die wichtig zum Anlegen sei, beschädigt worden, sagte Beiling. Die Reparaturarbeiten hätten bereits begonnen. Die Wasserschutzpolizei hatte den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro geschätzt.