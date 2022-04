Mosel : Moselregion soll zur längsten Musikmeile Deutschlands werden

Am 3. Juli soll die gesamte Moselregion von Koblenz bis zum saarländischen Perl zur «längsten Musikmeile Deutschlands» werden

An der Mosel wird ein musikalisches Großprojekt geplant: Am 3. Juli soll die gesamte Moselregion von Koblenz bis zum saarländischen Perl zur «längsten Musikmeile Deutschlands» werden, wie die Regionalinitiative «Faszination Mosel» am Dienstag in Wittlich mitteilte. Noch werden Mitmacher gesucht: Daher ruft die Initiative in Kooperation mit dem Mosel Musikfestival heimische Musiker, Vereine, Chöre, Bands und DJs auf, sich anzumelden.