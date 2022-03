Fertig gebaut : Moskau hat den höchsten Wolkenkratzer

Mit 338 Metern ist der Mercury City Tower seit heute das höchste Gebäude Europas. Damit übertrumpft der in Moskau stehende Wolkenkratzer das Londoner Shard um 28 Meter.

Moskau hat wieder den höchsten Wolkenkratzer Europas. Das Mercury City Tower genannte Hochhaus habe eine Höhe von 338 Metern erreicht, teilte die Entwicklungsgesellschaft Mercury am Donnerstag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax mit.

Der Neubau in der russischen Hauptstadt weist 75 Stockwerke auf und kostete rund eine Milliarde US-Dollar. Auf den knapp 174 000 Quadratmetern Nutzfläche befinden sich Büros- und Geschäftsräume bis zur 40. Etage sowie in den höheren Stockwerken Luxus-Appartements. In Moskwa City sind weitere Hochhäuser im Bau.