Unterschiedliche Darstellungen – Moskau meldet 498 tote russische Soldaten – Kiew spricht von 5840

Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte früher am Mittwoch hingegen mitgeteilt, es seien mehr als 5840 russische Soldaten getötet worden.

Die russische Regierung hat erstmals genauere Angaben zu Verlusten ihrer Streitkräfte beim Einmarsch in die Ukraine gemacht. Bei Einsätzen im Nachbarland seien bislang 498 russische Soldaten getötet worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, am Mittwoch. Nach seinen Angaben wurden zudem 1597 russische Soldaten verletzt.