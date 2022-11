Keine «Spezialoperation» : Moskau will wohl Kriegskritik in G20-Erklärung akzeptieren

In der Abschlusserklärung des G20-Gipfels wird der Angriff offenbar klar als Krieg bezeichnet und verurteilt. Wie es heißt, will Russland den Textentwurf annehmen.

Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, bei der Ankunft zum G20-Gipfel am Ngurah Rai International Airport.

Russland ist offensichtlich bereit zu akzeptieren, dass in die Abschlusserklärung des G20-Gipfels eine Passage zur Verurteilung des Krieges gegen die Ukraine aufgenommen wird. Nach Angaben eines westlichen Diplomaten werden der russische Angriff dabei auch ganz klar als Krieg bezeichnet und nicht wie normalerweise von Kremlchef Wladimir Putin als militärische Spezialoperation.

Russlands Zustimmung zu dem Textentwurf gilt als mögliches Zeichen dafür, dass Moskau beim Thema Ukraine in der G20-Gruppe nicht einmal mehr auf die Unterstützung des mächtigen Partners China zählen kann.

Einen Hinweis auf Zugeständnisse Russlands hatte zuvor bereits Außenminister Sergej Lawrow gegeben. Der Vertreter von Putin bei dem Gipfel sagte in einem Video seines Ministeriums, man werde die Abschlusserklärung annehmen.

Zitat aus UN-Resolution

«In diesem Jahr haben wir auch den Krieg in der Ukraine erlebt, der die Weltwirtschaft weiter beeinträchtigt hat», heißt es demnach unter anderem in dem Entwurf, auf den sich die Chef-Unterhändler der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20) am Montag verständigten.