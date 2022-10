Saarland : Motiv für den Mord an einer Frau in Saarlouis bleibt weiterhin unklar

Nach der Tötung einer Frau am 2. Oktober im Landkreis Saarlouis, mutmaßlich durch ihren Lebensgefährten, sind die Hintergründe der Tat weiterhin unklar. «Wir stehen am Anfang der Ermittlungen, das Motiv kennen wir noch nicht», sagte am Dienstag ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Die Leiche der getöteten 34-Jährigen sei obduziert worden, Todesursache sei eine «massive Gewalteinwirkung gegen den Hals» gewesen.