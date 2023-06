Raketenangriff : «Motivationsansprache» kostet russischen Soldaten das Leben

Eine Rakete des Typs Himars soll am Mittwoch zahlreiche russische Soldaten getötet haben.

Am vergangenen Mittwoch konnte die Ukraine Russland große Verluste zufügen – das wahrscheinlich wegen eines groben Fehlers eines russischen Divisionskommandeurs. Das geht aus zahlreichen kremltreuen Telegram-Kanälen hervor, mehrere Medien berichteten im Anschluss übereinstimmend darüber.

Offenbar soll es in der Nähe der Stadt Kreminna (Region Luhansk, Ost-Ukraine) zu einem Raketenangriff durch eine Himars-Rakete gekommen sein. Dass diese für die Russen eine so verheerende Wirkung entfalten konnte, lag vor allem daran, dass sich die getroffene Einheit geschlossen über zwei Stunden an einem bestimmten Punkt befand. Man muss kein Militärexperte sein, um zu erkennen, dass dies lebensgefährlich sein kann – und letzten Endes auch war. Die Zahl der Toten ist bislang nicht übermittelt, allerdings geht man von einer beträchtlichen Anzahl aus.