Département Moselle: Motorhaube zweigeteilt – Ferrari-Fahrer kracht in Strommast

Am vergangenen Samstag ging der Ausflug eines Ferraris-Fahrers aus dem Département Moselle gerade noch glimpflich aus, nachdem dieser die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Wie Le Républicain Lorrain berichtet, verließ der 40-Jährige gerade die Ausfahrt von Burlioncourt in Richtung Hamponthat, als sein Wagen von der Fahrbahn abkam und anschließend in einen Strommast raste.