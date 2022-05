Luxemburg : Motorrad kollidiert mit einem Auto

BETTEMBURG – Am Mittwochvormittag ist ein Motorrad mit einem Auto zusammengestoßen. Der Biker wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochvormittag ist am Ortseingang von Bettemburg ein Motorrad mit einem Auto kollidiert. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, waren sowohl der Biker als auch die Autofahrerin von Düdelingen nach Bettemburg unterwegs.