Police Grand-Ducale: Motorrad- und Rollerfahrer verunglücken in Luxemburg

Biker missachtet Vorfahrt – schwer verletzt

Am Samstagnachmittag hat sich ein Motorradfahrer zwischen Hosingen und Marnach schwer verletzt, als er mit einem Auto kollidierte. Nach Angaben der Polizei hatte der Autofahrer Vorfahrt und hatte noch versucht, dem Biker auszuweichen. Dieser musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Führerscheinloser Rollerfahrer verletzt sich

In der Rodinger Route de Longwy ist ein Rollerfahrer auf einen Pkw aufgefahren, als dessen Fahrer an einem Fußgängerüberweg hielt. Der Biker musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. In der Folge stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Roller beschlagnahmt.