In Luxemburg : Motorradfahrer im Fokus – Polizei verteilt mehr als 230 Strafzettel

LUXEMBURG – Im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne «Moto 2022» hat die Police Grand-Ducale im Juni zahlreiche Bußgeldbescheide ausgestellt.

Insgesamt wurden im Juni 233 gebührenpflichtige Verwarnungen wegen diverser Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. So war in fünf Fällen die vorgeschriebene Profiltiefe der Reifen nicht ausreichend, in 22 Fällen waren die Motorräder mit nicht-konformen Auspuffanlagen ausgestattet und zehn Fahrzeuge waren nicht mit der vorgeschriebenen Beleuchtung ausgerüstet.