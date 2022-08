Luxemburg : Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

BOURSCHEID – Am Sonntagmittag kollidierten ein Motorrad und ein Auto auf der CR348 in Höhe von Bourscheid. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag, wie die großherzogliche Polizei am Montag berichtet. Ein von einer Nebenstraße kommendes Auto wollte in Bourscheid auf die CR348 in Richtung Goebelsmühle fahren, als ihm ein Motorrad entgegenkam.