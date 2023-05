Polizei sucht Zeugen: Motorradfahrer schwebt nach schwerem Unfall auf N12 in Lebensgefahr

Am Donnerstag ist auf der N12 zwischen Wilwerdingen und Wemperhardt gegen 18:30 Uhr ein Auto mit einem Motorrad kollidiert. Das teilt die Police Grand-Ducale am Freitagmittag mit. Demnach habe der Unfall zu schweren Verletzungen bei dem Motorradfahrer geführt. Derzeit befinde sich dieser in kritischem Zustand. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen war, ist bislang noch unklar.