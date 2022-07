Luxemburg : Motorradfahrer schwebt nach Unfall nahe Echternach in Lebensgefahr

MÜLLERTHAL – Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag im Osten Luxemburgs schwer gestürzt. Er wurde zunächst vor Ort versorgt, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Ein Motorradfahrer ist am Freitag zwischen Müllerthal und Vugelsmillen im Osten Luxemburgs gestürzt, wie die Polizei am Abend mitteilt. Die Beamten waren demnach gegen 17.30 Uhr vor Ort. Das Opfer wurde noch am Unfallort versorgt, bevor es in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Straße wurde für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt.