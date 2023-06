Luxemburg: Motorradfahrer stirbt auf A1 – mehrere Fahrzeuge erfassten ihn

Ein Überholmanöver auf der Autobahn A1 in der Nacht auf Sonntag ist für einen 31-jährigen Mann tödlich geendet. Wie die Police Grand-Ducale am Sonntag mitteilte, seien zwei Motorradfahrer gegen 0.25 Uhr gemeinsam von Deutschland kommend auf der Autobahn unterwegs gewesen. In Höhe Flaxweiler habe der vordere der beiden einen Lkw überholen wollen. «Nach ersten Erkenntnissen fuhr er jedoch auf ein voranfahrendes Auto auf und stürzte», so die Polizei.