Rheinland-Pfalz : Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Bitburg

BITBURG – Der Fahrer stieß gegen ein am Straßenrand geparktes Auto, erlitt bei dem Aufprall schwerste Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Ein Motorradfahrer ist in Bitburg tödlich verunglückt. Der 31-Jährige habe am frühen Sonntagmorgen aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Bitburg am Sonntag mit.