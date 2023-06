Hamburg: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit einem Triathlon-Ironman-Teilnehmer

Der Unfalltod eines Motorradpiloten überschattet die Ironman-EM in Hamburg. Der Fahrer eines Begleitmotorrads wurde am Sonntag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Teilnehmer des Triathlons auf der Radstrecke getötet. Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte der ARD-«Sportschau», dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben sei.