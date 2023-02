Tom Maurizi: Motorradfahrer überfährt bewusst Konkurrenten und rechtfertigt sich dann

In Le Touquet-Paris-Plage (Frankreich) fand die Tage ein Motorradrennen der «Enduropale» statt. Bei diesem stürzte in der Aufwärmrunde ein Teilnehmer und blieb auf der Strecke liegen. Kurz darauf näherte sich ihm ein namentlich zunächst unbekannter Fahrer und überfuhr bewusst den Gestürzten.

Zuschauerinnen und Zuschauer filmten die Szene, die in der Folge viral ging und tausendfach geteilt wurde. Die Empörung war groß. «Diese Geste ist grausam», erklärte beispielsweise der Bürgermeister von Le Touquet, Daniel Fasquelle. Fans fordern gar in einer Online-Petition , dass Tom Maurizi aus dem französischen Motorradverband geschmissen werde. Sie hat (Stand Freitagnachmittag) bereist 10.824 Unterschriften.

«Ich entschuldigte mich aufrichtig bei ihm»

Maurizi selbst sagt in einem Interview mit «La Voix Du Nord», dass er in Panik geraten sei. Später äußerte er sich auch in einem langen Facebook-Post zum Vorfall. Er verstehe die Reaktionen, schreibt er in diesem, aber es sei alles sehr schnell gegangen. «Es fehlte mir an Erfahrung und ich traf eine Entscheidung, die sicherlich nicht die beste gewesen ist.»