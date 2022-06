Luxemburg : Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Unfall mit Kleinbus

LEUDELINGEN – Am Freitagnachmittag ist es zu einem Unfall an der Kreuzung zwischen der N4 und der CR179A zwischen einem Motorradfahrer und einem Kleinbus gekommen. Wie uns ein L'essentiel-Leser mitgeteilt hat, wurde der Motorradfahrer dabei schwer verletzt.

Am Freitag, gegen 15.30 Uhr ist es an der Kreuzung zwischen N4 (Route D'Esch) und CR179A (Rue Roudebesch) in Leudelingen zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Kleinbus gekommen. Infolge seines Aufpralls auf der Heckscheibe des Kleinbus, soll der Motorradfahrer schwere Verletzungen davon getragen haben.