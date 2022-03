Sturz in Kurve : Motorradfahrer verletzt sich schwer am Bein

WILTZ - In der Zufahrt zum Industriegebiet der Stadt kam am Sonntagmorgen ein Motorradfahrer zu Fall. Er wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr am Sonntagmorgen. In der Zufahrt zum Industriegebiet «Salzbaach» in Wiltz verlor in einer Kurve ein Biker aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt und fiel.