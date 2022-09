Luxemburg : Motorradfahrer verliert auf CR154 Kontrolle über seine Maschine

ALZINGEN/SYREN – Am Dienstagabend ist es nach 17 Uhr in einer Kurve zwischen Alzingen und Syren zu einem Motorradunfall gekommen.

Die Police Grand-Ducale teilt am Mittwochmorgen mit, dass sich am späten Dienstagnachmittag auf dem CR154 zwischen Alzingen und Syren ein Unfall mit einem Motorradfahrer ereignet hat. Der Fahrer verlor kurz nach 17 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Auf der nassen Fahrbahn rutschte er gegen die Leitplanken und stürzte.