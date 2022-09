Luxemburg : Motorradfahrer verunglückt tödlich auf CR152

Am Sonntagabend ist wieder ein Motorradfahrer auf Luxemburgs Straßen verunglückt und an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Police Grand-Ducale am Montagnachmittag mitteilt, sei der Mann gegen 22.30 Uhr auf dem CR152 von Schwebsingen in Richtung Wintringen unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Straße Am Heenz in Schwebsingen habe er eine Straßensperrung übersehen und sei in die Schranke gefahren, erklärt die Polizei auf L'essentiel-Anfrage.