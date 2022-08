Luxemburg : Motorradfahrerin wird bei Kollision mit Transporter schwer verletzt

BETTEMBURG – Am Donnerstagmorgen hat eine Motorradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter schwere Verletzungen erlitten. Sie wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Wie die großherzogliche Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, ereignete sich am Morgen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Lieferwagen nahe dem Kreisverkehr zu der Zone d'Activités Wolser A in Bettemburg. Laut Angaben der Polizei, sind die beiden Fahrzeugen aus noch ungeklärter Ursache miteinander kollidiert.