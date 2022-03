Großregion : Motorradunfall auf A8 – 13-jähriger Beifahrer stirbt

ZWEIBRÜCKEN – Ein tragischer Motorradunfall endet für einen 13 Jahre alten Jungen tödlich. Ein Auto hatte das Motorrad auf der Überholspur gerammt.

Ein 37-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag zusammen mit seinem Sohn auf der A8 Richtung Homburg (Saar) unterwegs und befand sich auf der Überholspur. Nach Zeugenaussagen näherte sich von hinten ein weißes Fahrzeug, «möglicherweise ein neueres Mercedes-Modell», wie es im Polizeibericht heißt.

Der Fahrer rammte das Motorrad von hinten, woraufhin der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad verlor und in die Mittelleitplanke krachte. Danach wurde das Motorrad wieder zurück auf die Überholspur geschleudert und fing dort Feuer. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, der Sohn verstarb noch am Unfallort.

Der Autofahrer beging Fahrerflucht und setzte seine Fahrt in Richtung Saarland fort. Derzeit geht die Polizei verschiedenen Hinweisen und Zeugenaussagen nach. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0049 6332 9760 oder per Email unter pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.