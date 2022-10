Verkehrsrecht : Motorräder in Frankreich müssen nun doch regelmäßig zur Kontrolle

Der Staatsrat in Paris hat ein Machtwort gesprochen. Auch wenn sich die Motorradverbände lange gewehrt haben, müssen die Motorräder Frankreichs, wie von der EU vorgeschrieben, nun doch regelmäßig zur Hauptuntersuchung.

Zwar hatte Frankreich Alternativen zu einer Kontrollpflicht gesucht, diese wurden jedoch vom Staatsrat in Paris als unzureichend eingestuft. (Symbolbild)

Motorräder müssen auch in Frankreich künftig wie von der Europäischen Union vorgeschrieben regelmäßig zur Hauptuntersuchung. Zwar liefen Motorradverbände erst erfolgreich Sturm gegen die Maßnahme, der Staatsrat in Paris hat die Regierung aber am Montag dazu verdonnert, die Kontrollpflicht umzusetzen.