Experiment : MRT-Bilder zeigen – So sieht Sex von innen aus

Der befreundete niederländische Wissenschaftler Menko Victor «Pek» van Andel wollte herausfinden, was in unserem Körper passiert, wenn wir Sex haben. Die Bilder, die dabei entstanden, waren die ersten ihrer Art und wurden 1999 zum Mittelpunkt eines sehr populären Artikels im British Medical Journal. Dreizehn Experimente wurden mit acht Paaren und drei alleinstehenden Frauen durchgeführt.

Ida war auch eine große Verfechterin der Frauenrechte und wollte dazu beitragen, das Verständnis für den weiblichen Körper in der Medizin zu erweitern. Ursprünglich sollten sie und Jupp in der Maschine in der üblichen Missionarsstellung Sex haben, aber Ida hatte andere Vorstellungen. «Das ist eine Stellung, die bei mir kaum Erregung hervorruft», sagte sie. «Außerdem wäre Jupp in der winzigen Röhre zu schwer gewesen.» Also schlängelten sie sich für das Experiment in eine Löffelchenstellung.