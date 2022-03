Tempodribbling : Müller äfft Ronaldo nach

Thomas Müller macht im Bayern-Training einen auf Cristiano Ronaldo. Der 25-jährige Stürmer imitiert den Star von Real Madrid gar nicht schlecht.

Bayern München hielt das Abschlusstraining für das Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals gegen Schachtjor Donezk am Montag in der Heimat ab. Erst am Abend flog der deutsche Rekordmeister in die Ukraine, wo das Spiel wegen der unsicheren Lage im Osten des Landes in den Westen nach Lemberg verlegt wurde.