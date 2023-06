Speyer: Müllmänner ziehen Spielzeugwaffe bei Kontrolle – und lösen Polizeieinsatz aus

In Speyer haben Müllmänner mit Spielzeugpistolen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten am gestrigen Dienstag zwei Männer gemeldet, von denen einer eine Pistole bei sich trug, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Bei der Kontrolle der Müllmänner und des Fahrers eines Müllwagens durch die Einsatzkräfte hätten die beiden Männer auf der Straße unvermittelt jeweils eine Pistole aus der Hose geholt und vor sich gehalten. Die Beamten forderten daraufhin die Müllmänner unter Vorhalt der Dienstwaffe dazu auf, ihre Pistolen wegzulegen.