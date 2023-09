München: Mit wem knutscht Bill Kaulitz denn da im Bierzelt herum?

Bill Kaulitz zeigte sich auf dem Oktoberfest in einem besonderen Outfit. Auf Schnappschüssen von seinem Abend im Käferzelt ist der Tokio-Hotel-Frontmann in einer glitzernden rosa Lederhose mit farblich passender Weste zu sehen. Dazu kombinierte er knöchelhohe, pinke Plateau-Stiefel, lange Socken und ein weisses Trachtenhemd.



Etwas klassischer ließ es sein Zwillingsbruder angehen: Tom Kaulitz erschien in weisser Lederhose und Trachtenjacke mit grünem Hemd. Seine Ehefrau Heidi Klum war unterdessen offenbar nicht mit dabei in München.