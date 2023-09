München: Wagen prallen ineinander – Achterbahnunfall am Oktoberfest 

Um Punkt zwölf Uhr am Samstag wurde auf dem größten Volksfest der Welt das erste Bierfass angezapft.

Am Samstagabend prallten auf dem Oktoberfest in München in der Achterbahn «Höllenblitz» zwei Wagen ineinander. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie «Bild» berichtet.