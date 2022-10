Außergewöhnlicher Fund : Münchener Zoll beschlagnahmt gebratene Antilopen

Bei einer Gepäckkontrolle am Münchener Flughafen haben Zöllner zwei gebratene Antilopen entdeckt. Das Hauptzollamt München berichtet am Dienstag über eine aus Ghana, im Westen Afrikas, kommende Passagierin, die das Fleisch in ihrem Koffer verstecken wollte. Den Beamten seien die ungewöhnlichen Umrisse jedoch bei der Röntgenkontrolle aufgefallen.