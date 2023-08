Hohe Durchfallquote: Müssen Fahranwärter künftig länger in die Fahrschule?

Die Erfolgsquote bei der praktischen Führerscheinprüfung in Luxemburg liegt seit 2013 bei rund 50 Prozent, wie aus Zahlen von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) hervorgeht. Während zwischen 2013 und 2020 noch etwas mehr als jeder zweite Fahranwärter den begehrten Lappen erhielt, stieg die Durchfallquote im Jahr 2021 auf 51,1 Prozent und 2022 gar auf 52,5 Prozent. In Deutschland liegt sie hingegen bei 40 Prozent, in Frankreich bei 42 Prozent und in Belgien bei 45 Prozent.