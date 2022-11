Saarland: Müssen Gründerzeithäuser im «Nauwieser» bald neuem Wohnraum weichen?

Die Stadtverwaltung Saarbrückens will nach langer Uneinigkeit die Weichen für die Zukunft zweier maroder Gründerzeithäuser stellen, welche sich am Eingang des «Nauwieser Viertels» befinden. Wie der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet, stammen die beiden umstrittenen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und gehören für die Einheimischen zum Gesicht des Viertels dazu. Umso größer ist die Befürchtung, Investoren könnten die markanten Häuser abreißen, deren Zustand von der Stadtverwaltung als «desolat» bezeichnet wird. Sanierungskosten könnten in die Millionen gehen.