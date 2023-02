Deutschland : Mütter legen Geständnis nach Tod von Babys ab

In der Stadt Halle in Sachsen-Anhalt legte eine 38-Jährige am Montag ein Geständnis ab, ihr Neugeborenes im Dezember 2021 in ein T-Shirt eingewickelt und an einem Wertstoffhof abgelegt zu haben. Das Kind starb in der abgelegenen Gegend und wurde Tage später von einer Spaziergängerin gefunden. Sie habe nicht gewollt, dass das Kind sterben würde, hieß es in einer schriftlichen Erklärung der Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Totschlag vor und geht auch von einer verminderten Schuldfähigkeit aus: Bei der Frau soll eine Intelligenzminderung festgestellt worden sein, wodurch ihre Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt gewesen sein könnte.