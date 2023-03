Ex-US-Präsident: Mugshot und Handschellen? Das kommt jetzt auf Donald Trump zu

Wie geht es nun weiter?

Stellt er sich?

Was für eine Strafe droht Trump?

Wie hat Trump reagiert?

Trump befindet sich derzeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida, wie die «New York Times» schreibt. Dort verbringe er seine Tage mit Golf und Abendessen mit Bekannten und Freunden. Er sei in den letzten Tagen in guter Stimmung gewesen und habe nicht mit einer Anklage gerechnet, sagen Quellen gegenüber der «New York Times». Trump sei wütend über die Anklage, trotzdem wolle er sich selbstsicher und ruhig zeigen in der Öffentlichkeit. Nach der Verkündigung der Anklage habe er mit seiner Frau Melania und deren Eltern im Mar-a-Lago etwas gegessen.