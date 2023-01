Iran : Mullah-Regime lässt zwei weitere Demonstranten erhängen

Bereits mehrere junge Menschen hingerichtet

Im Zuge der landesweiten Proteste waren im Dezember bereits der Rap-Musiker Mohsen S. und Madschid-Resa R. wegen angeblichen Mordes und versuchten Mordes an zwei Basidsch-Mitgliedern hingerichtet worden. Die Hinrichtungen sorgten im In- und Ausland für Entsetzen. Die EU beschloss daraufhin auch wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen weitere Sanktionen gegen den Iran. Auch einem in Luxemburg wohnhaften Iraner droht in seinem Heimatland die Todesstrafe. Das Außenministerium versucht diese abzuwenden.