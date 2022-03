Tennis in Wimbledon : Muller bekommt es mit Nummer 107 zu tun

In der kommenden Woche startet das altehrwürdige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Die Gegner für Gilles Muller und Mandy Minella stehen nun fest.

Für Tennis-Profi Gilles Muller startet das Tennis-Turnier in Wimbledon am Montag mit dem Spiel gegen den Ungarn Marton Fucsovics. Der Luxemburger ist auf Rang 16 gesetzt. Für Mandy Minella geht es in Runde eins am gleichen Tag gegen Francesca Schiavone. Die Italienerin ist derzeit die Nummer 73 der Welt und feierte ihren größten Erfolg 2010 bei den French Open.