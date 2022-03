Swiss Indoors in Basel : Muller will Federers Höhenflug stoppen

Roger Federer greift wieder die Weltspitze an. Und ausgerechnet der Luxemburger Gilles Muller will beim Hallenturnier in Basel der Spielverderber sein.

Das letzte Aufeinandertreffen von Gilles Muller (links) und Roger Federer war auf großer Bühne: bei Wimbledon 2014. AFP

Roger Federer ist bereits eine Tennislegende. Der 33-Jährige hat 17 Grand-Slam-Titel - eine unglaubliche Zahl. Doch nach einem gebrauchten Jahr 2013 mit vielen Niederlagen sagten einige Experten dem Schweizer das baldige Ende seiner Karriere, zumindest in der Weltspitze, voraus. Knapp danaben.

Roger Feder spielt im Moment groß auf - und klettert in der Weltrangliste. Über 2000 Punkte hat der mittlerweile an Rang Zwei platzierte Schweizer auf Spitzenreiter Novak Djokovic bei den jüngsten Turnieren gut gemacht. Nun soll die Aufholjagd in der Heimat weitergehen. Dabei könnte ausgerechnet ein Luxemburger den Altmeister auf der Überholspur bremsen. In der ersten Runde des Swiss Indoors in Basel trifft Federer am Mittwoch auf Gilles Muller, der nach einer guten Saison mittlerweile auf Platz 53 der Weltrangliste geklettert ist.

Bereits in der zweiten Runde von Wimbledon in diesem Jahr trafen die beiden aufeinander - und Federer siegte klar. Man darf gespannt sein, ob Luxemburgs Vorzeigeprofi es diesmal schafft, der Spielverderber zu sein.