Basketball in Luxemburg : Musel Pikes wollen vorbei an Etzella Ettelbrück

LUXEMBURG – An der Mosel steigt in Luxemburgs Basketball-Oberhaus am Samstag das Verfolgerduell zwischen dem Tabellendritten und dem Fünften.

Luxemburgs Vizemeister, die Musel Pikes, stehen zurzeit in der Tabelle auf dem fünften Platz. Editpress/Gschmit

Die Musel Pikes haben in der Total League ein wichtiges Spiel vor der Brust. Der Vizemeister empfängt am Samstag Etzella Ettelbrück in der eigenen Halle. Mit einem Heimsieg könnte der Fünfte der Tabelle (17 Punkte) am Dritten (18 Punkte) vorbeiziehen und in die Top drei der Liga vorstoßen.

Dazu müsste aber auch T71 Düdelingen sein Heimspiel gegen den Tabellenachten, AB Contern verlieren. In den weiteren Partien des 12. Spieltags empfängt Basket Esch Sparta Bartringen und Heffingen die Mannschaft aus Walferdingen. Der Spitzenreiter Amicale Steinsel spielt bei Racing Luxemburg.

Total League, 12. Spieltag:

Samstag:

Racing Luxemburg – Amicale Steinsel (18.30 Uhr)

US Heffingen – Résidence Walferdingen (20 Uhr)

Basket Esch – Sparta Bartringen (20.30 Uhr)

Musel Pikes – Etzelle Ettelbrück

T71 Düdelingen – AB Contern

(sw/L'essentiel)