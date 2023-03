Wien: Museum verrückt Klimt und Schiele um einige Grade wegen Klima-Schieflage

Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums, und Claudia Michl, Leiterin des österreichischen Klimaforschungsnetzwerks CCCA, stehen neben dem Gemälde "Häuser am Meer" (1914) von Egon Schiele.

Das Wiener Leopold Museum hat 15 Werke bekannter Künstler schief gehängt und will damit auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam machen. Bilder von Egon Schiele, Gustav Klimt, Gustave Courbet und anderen wurden um die Grad-Werte gedreht, um welche die Temperaturen an den gemalten Orten – etwa der Atterseeregion, den Voralpen oder der Atlantikküste – ansteigen könnten. Das Museum wies am Dienstag darauf hin, dass diese Naturlandschaften ohne Gegenmaßnahmen schon bald verschwunden sein könnten.