Der britische Sänger Ed Sheeran hat für seinen Hit «Thinking Out Loud» nicht bei Soul-Legende Marvin Gaye abgekupfert. Das entschied ein Geschworenengericht in New York.

USA : Musikbranche atmet auf – Ed Sheeran gewinnt Plagiatsprozess in New York

1 / 3 Popstar Ed Sheeran gewinnt Plagiatsprozess in New York. IMAGO/ZUMA Wire Sheeran war angeklagt, bei seinem Hit «Thinking Out Loud» beim US-Soul-Sänger Marvin Gaye abgeschrieben zu haben. IMAGO/ZUMA Wire «Ein Grund, warum der Fall Ed Sheeran für die Branche wirklich wichtig sein könnte, ist, dass er zeigen könnte, ob das Pendel wieder zur anderen Seite ausschlägt oder ob es hin- und hergeht», sagt der auf Urheberrecht spezialisierte Jurist Joseph. IMAGO/Cover-Images

Ein Geschworenengericht sprach den 32-jährigen britischen Singer-Songwriter Ed Sheeran am Donnerstag in einem Zivilprozess von dem Vorwurf frei, für seinen Hit «Thinking Out Loud» rechtswidrig beim Soulklassiker «Let’s Get It On» von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973 abgekupfert zu haben, wie eine AFP-Reporterin vor Ort berichtete. Das Urteil hat weitreichende Auswirkungen auf die Musikbranche.

Eigentlich wollte sich Sheeran auf seine bevorstehende Tournee und die Veröffentlichung eines neuen Albums konzentrieren. Doch dann standen für den britischen Popmusiker auch regelmässige Gerichtstermine in New York auf dem Programm. Und dabei ging es nicht nur um Plagiatsvorwürfe wegen eines Songs des Sängers – sondern womöglich um die Zukunft einer ganzen Branche. Denn die eigentliche Frage bei dem Prozess ist: Sind Akkordfolgen urheberrechtlich geschützt? Der Prozess ist der jüngste in einer Reihe hochkarätiger Urheberrechtsfälle, welche die Branche in Aufruhr versetzen.

Er griff im Gerichtssaal zur Gitarre

Vor Gericht griff Sheeran in seiner Verzweiflung sogar zur Gitarre, um Richtern und Geschworenen zu beweisen, dass die beanstandete Akkordfolge seines Songs ein grundlegender Baustein der Popmusik sei, der nicht urheberrechtlich geschützt werden könne. Seine Anwälte argumentieren, Gaye und Townsend seien bei weitem nicht die Ersten gewesen, die diese Akkordfolge genutzt hätten. Als Beispiel nannten sie eine Reihe von Liedern des nordirischen Musikers Van Morrison, die dieselbe Sequenz genutzt hätten und vor «Let’s Get It On» geschrieben worden seien.

Diese Ansicht vertrat auch der forensische Musikwissenschaftler Joe Bennett. «Solche Ähnlichkeiten können so leicht durch Zufall entstehen», sagte der Professor am Berklee College of Music in Massachusetts. «Sie sollten nicht durch das Urheberrecht geschützt werden können.»

Beide Seiten haben für das Gerichtsverfahren Sachverständige engagiert, die den Geschworenen die musiktheoretischen Details erklären sollen. Wie die Laienrichter am Ende entscheiden, ist völlig ungewiss. «Wenn man den Geschworenen Musik vorspielt, kann es so oder so ausgehen», sagt Bennett.

Die Musik von Ed Sheeran … … feiere ich! … finde ich ganz ok. … ist nicht so mein Ding. … finde ich total mies. … kenne ich nicht.

Wegweisendes Urteil

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Entscheidungen zum Urheberrecht in der Musik: 2016 verklagte Gayes Familie, die am aktuellen Prozess nicht beteiligt ist, die Künstler Robin Thicke und Pharrell Williams wegen Ähnlichkeiten zwischen dem Song «Blurred Lines» und Gayes «Got to Give it Up». Der Erfolg dieser Klage überraschte viele im Musikgeschäft und selbst Juristen, die viele der strittigen musikalischen Elemente als grundlegend und frei für die Allgemeinheit betrachteten.

Kurz darauf bestätigte ein Berufungsgericht den Sieg der britischen Rockband Led Zeppelin in einem ähnlichen Fall, bei dem es um ihren berühmtesten Song «Stairway to Heaven» ging. «Ein Grund, warum der Fall Ed Sheeran für die Branche wirklich wichtig sein könnte, ist, dass er zeigen könnte, ob das Pendel wieder zur anderen Seite ausschlägt oder ob es hin- und hergeht», sagt der auf Urheberrecht spezialisierte Jurist Joseph Fishman von der US-Universität Vanderbilt. Entscheiden die Gerichte immer wieder anders, «könnte das einen abschreckenden Effekt auf die Art und Weise haben, wie Songwriter komponieren», sagt der Rechtsprofessor.

Andere Songwriter hätten Sheeran gesagt, «Du musst für uns gewinnen», erklärte der Sänger vor Gericht. Setzten sich die Kläger durch, «dann bin ich erledigt», sagte der 32-Jährige mit verzweifelter Stimme. «Ich finde es wirklich beleidigend, wie die Arbeit meines ganzen Lebens von jemandem herabgesetzt wird, wenn er sagt, dass ich geklaut habe.»

Hol Dir den Unterhaltungspush! Dein Interesse gilt Buntem aus aller Welt? Wenn Du den Unterhaltungspush abonnierst, verpasst Du nichts mehr bei den A- bis Z-Promis, in den Bereichen Lifestyle und Entertainment und bleibst bei spannenden bis kuriosen Fakten aus der Wissenschaft auf dem Laufenden. So geht's: Installiere die neuste Version der L'essentiel-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schließlich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst Du «Unterhaltung» an – schon läufts.