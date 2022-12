Saarland : Musikwünsche lösen Massenschlägerei aus

VÖLKLINGEN – Weil sich zunächst vier Personen am frühen Samstagmorgen in einer Gaststätte nicht über die Musikauswahl einig werden konnten, ist kurz darauf eine Schlägerei zwischen 15 Personen entbrannt. Ein Großaufgebot der Polizei musste eingreifen.

Aus einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen entwickelte sich in einer Gaststätte in Völklingen eine Massenschlägerei. (Symbolbild)

Am Samstagmorgen musste die Polizei einen Großeinsatz leisten, um in der Völklinger Innenstadt eine Schlägerei aufzulösen, bei der 15 Personen beteiligt waren. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, ist der Schlägerei ein Streit über die Musikauswahl in einer Gaststätte vorausgegangen. Zunächst seien es nur vier Personen gewesen, die sich mit ihrem jeweiligen Musikgeschmack im Wege standen. Kurz darauf sei die Situation soweit eskaliert, dass sich 15 Personen um die Wahl der nächsten Songs schlugen.