Streit: Musk droht Twitter-Namen von US-Sender NPR neu zu vergeben

Die öffentlichen Sender NPR und PBS in den USA und CBC in Kanada hatten nach dem Streit um die falschen Kennzeichnungen beschlossen, keine neuen Beiträge bei Twitter mehr zu veröffentlichen.

«Also wird NPR wieder bei Twitter posten, oder sollten wir den Namen @NPR an ein anderes Unternehmen vergeben?», schrieb Musk am Dienstag in einer E-Mail an einen Reporter des Senders, der danach darüber berichtete. Bisher wurden Accountnamen bei Twitter neu vergeben, wenn ihre Besitzer sich lange nicht eingeloggt haben.