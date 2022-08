Peiter Zatko : Musk erklärt Twitter-Deal wegen Whistleblower-Vorwürfen für ungültig

Tesla-Chef Elon Musk hat mit neuen Argumenten einen Rückzug von seiner geplanten Übernahme des Onlinedienstes Twitter beantragt. Dabei bringt Musk die jüngst bekanntgewordenen Anschuldigungen eines Whistleblowers ins Spiel, der Twitter unter anderem mangelnden Schutz von Nutzerdaten und andere Sicherheitsschwächen vorwirft. Aufgrund dieser «ungeheuerlichen» Mängel sei Musks Kaufangebot für Twitter als ungültig einzustufen, schrieben seine Anwälte in einem am Dienstag per Börsenmitteilung veröffentlichten Brief an das Unternehmen.