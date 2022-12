Messenger : Musk lässt über Rücktritt als Twitter-Chef abstimmen

Tech-Milliardär Elon Musk hat eine Twitter-Umfrage gestartet, ob er als Chef der Social-Media-Plattform zurücktreten sollte. Zuvor hatte er anerkannt, dass er bei Einschränkungen der Redefreiheit am Sonntag zu weit gegangen war. Der Schritt, Nutzern Verlinkungen auf konkurrierende Plattformen zu verbieten, unter anderen auf Facebook, Instagram und Mastodon, hatte einen Sturm der Entrüstung auch in Kreisen hervorgerufen, in denen das Vorgehen des neuen Twitter-Eigentümers in der Vergangenheit verteidigt wurde.