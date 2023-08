Kampf der Milliardäre: Musk will Duell mit Zuckerberg bei X streamen

Schenkt man Tech-Milliardär Elon Musk Glauben, ist ein im Juni angekündigter Kampf gegen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg tatsächlich in Planung. Das Duell werde live auf seiner ehemals als Twitter bekannten Plattform X gestreamt, schrieb Musk dort am Sonntag. «Alle Erlöse gehen an Wohltätigkeitsarbeit für Veteranen.»