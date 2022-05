Wegen Fake-Accounts: Musk will Twitter-Kauf vorübergehend auf Eis legen

Nachdem vergangen Wochen immer mehr darauf hindeutete, dass Tesla- Chef Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen will, rudert dieser auf der Plattform selbst zurück. In seinem Tweet schreibt Musk, dass der Twitter-Deal vorübergehend auf Eis liege, bis Details vorliegen, die die Berechnung unterstützen, nach der Fake-Accounts weniger als 5 Prozent der Gesamtzahl an Twitter-Nutzern ausmachen.