Luxemburg : Muslime üben Kritik an Koran-Verteilaktion

LUXEMBURG - Am vergangenen Samstag hat eine Gruppe Muslime Korane in der Stadt Luxemburg verteilt. Rathaus und Bürger sind alarmiert - jetzt reagiert die muslimische Gemeinde.

Die Koran-Exemplare in deutscher Sprache wurden am 3. Oktober auf der Place d'Armes in der Stadt Luxemburg verteilt.

In Luxemburg herrscht helle Aufregung über eine Koran-Verteilaktion, die am vergangenen Samstag von fundamentalistischen Muslimen in der Stadt Luxemburg organisiert worden sein soll. Die islamische Glaubensgemeinschaft in Luxemburg hat die Aktion nach internen Beratungen nun verurteilt und distanziert sich von dem verantwortlichen Verein. Bereits zuvor hatte die Stadt Luxemburg derartige Propaganda zurückgewiesen.