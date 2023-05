Drohende Schäden: Muss ich den Ölstand des Autos immer noch kontrollieren?

Frage von Sandro ans Expertenteam:

Am Peilstab siehst du Minimal- und Maximalmarkierung sowie Ölstand.

Vor dem Check solltest du zunächst unbedingt die Bedienungsanleitung konsultieren. Meistens gilt: Den Motor warmfahren (ab zehn Kilometer), das Auto auf ebener Fläche abstellen, Motor ausschalten, drei bis vier Minuten warten, Motorhaube auf, Ölpeilstab – oft erkennbar am farbigen Plastikring – ganz rausziehen (Obacht, heiße Motorteile darum herum!). Jetzt den Peilstab fusselfrei sauber abwischen, zum Beispiel mit Papier aus dem Spender an der Tankstelle. Dann Peilstab bis zum Anschlag wieder hineinstecken und erneut herausziehen. Am Peilstab siehst du außer den Markierungen Minimum und Maximum (meist dazwischen ein Liter Differenz) jetzt, wie weit das Öl reicht. Liegt der Ölstand eher beim Minimum, solltest du nachfüllen.